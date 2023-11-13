13 ноября, 09:17,
обновлено 13 ноября, 09:36

Песков заявил, что Путин всегда открыт к контактам, но важен результат

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ так прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с российским лидером

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя журналистам слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным.

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"Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал Песков.

Он отметил, что "пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ". "С другой стороны, время может способствовать трансформации позиций", - добавил представитель Кремля.

Ранее Шольц заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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