Песков заявил, что Путин всегда открыт к контактам, но важен результат

Пресс-секретарь президента РФ так прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с российским лидером

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя журналистам слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным.

"Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал Песков.

Он отметил, что "пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ". "С другой стороны, время может способствовать трансформации позиций", - добавил представитель Кремля.

Ранее Шольц заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым.