13 ноября, 09:16
Военная операция на Украине

Песков: ситуацию в районе Днепра в зоне СВО могут комментировать только военные

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Карпухин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Представитель Кремля отметил, что "это прерогатива специалистов, профессионалов"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обстановке в районе Днепра в зоне проведения специальной военной операции.

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"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции, это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, как оценивается ситуация на левом берегу Днепра в зоне СВО.

"И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - подчеркнул Песков. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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