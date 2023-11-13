Песков: ситуацию в районе Днепра в зоне СВО могут комментировать только военные

Представитель Кремля отметил, что "это прерогатива специалистов, профессионалов"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обстановке в районе Днепра в зоне проведения специальной военной операции.

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции, это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, как оценивается ситуация на левом берегу Днепра в зоне СВО.

"И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - подчеркнул Песков.