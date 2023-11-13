13 ноября, 11:45
Саммит АТЭС

Путин подписал распоряжение о делегации РФ на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Ее возглавит вице-премьер Алексей Оверчук

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился направить делегацию РФ для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 13 по 19 ноября. Соответствующий документ опубликован.

Правительству поручено утвердить список представителей от России. Делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.

Связанные с поездкой расходы будут произведены за счет госорганов и организаций, направляющих делегатов. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит АТЭС
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