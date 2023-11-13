Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии

В частности, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.

"Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, "а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке".