13 ноября, 12:14,
обновлено 13 ноября, 12:26

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии

В частности, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.

"Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, "а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияЛивия
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