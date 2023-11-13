Медведев заявил, что России удалось не допустить массового оттока ученых

Зампред Совбеза РФ отметил, что за ситуацией в этой сфере нужно и дальше внимательно следить

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкционное давление, смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией в этой сфере нужно и дальше внимательно следить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости", - указал он.

Сотрудничество с другими странами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что Запад пытается помешать научному сотрудничеству России с другими странами, но у Москвы остается много партнеров за рубежом, заинтересованных во взаимодействии.

"Мы продолжаем расширять международное сотрудничество в сфере науки. И здесь, конечно, наши противники постарались нанести по нему максимальный ущерб, максимально чувствительный удар", - констатировал Медведев. Однако, по его словам, Россия "сохраняет партнеров во многих странах мира, которые искренне заинтересованы в том, чтобы работать с РФ".

По оценке замглавы СБ, "неплохо себя показала программа мегагрантов". "В 2022 году она позволила привлечь из-за рубежа более 50 ведущих ученых", - уточнил он.

Медведев напомнил, что в нынешнем году РФ председательствует в органах Евразийского экономического союза, а в мае президент России Владимир Путин выступил с инициативой вывести сотрудничество в научно-образовательной сфере со странами организации на новый уровень, чтобы объединить усилия в разработке и внедрении передовых решений в экономике. "Наша страна подготовила свои предложения по реализации этих инициатив в следующем году. Конечно, нужно как можно скорее, до конца этого года, представить их на рассмотрение партнеров по Евразийскому экономическому союзу", - указал заместитель председателя СБ РФ.

Лидирующие позиции России по числу ученых

Медведев указал, что Россия занимает лидирующие позиции по абсолютным масштабам занятости населения в науке, по численности занимающихся научными исследованиями и разработками специалистов она находится на пятом месте в мире.

"Россия остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. "По численности персонала, который отвечает за исследования и разработки, наша страна занимает пятое место в мире".

Медведев отметил, что Россия занимает лидирующие позиции и по затратам на науку. Так, в 2022 году, по его словам, объем выделенных средств на эту сферу составил 1,4 трлн рублей. "При этом общие затраты на инновационную деятельность составили 2,7 трлн рублей", - уточнил зампред СБ РФ.