13 ноября, 12:44
Санкции в отношении России

Медведев заявил, что Западу не удалось устроить научную блокаду для России

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что страна в значительной степени смогла ослабить влияние санкций и продолжить свое развитие

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Западные страны пытались и пытаются устроить для России долгосрочную научную блокаду, но им это не удается, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Что скрывать, наши противники, действительно, попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как она замысливалась нашими врагами", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев указал, что России в значительной степени удалось ослабить влияние санкций и продолжить свое развитие. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкции в отношении России
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