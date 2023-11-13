Медведев заявил, что Западу не удалось устроить научную блокаду для России

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что страна в значительной степени смогла ослабить влияние санкций и продолжить свое развитие

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Западные страны пытались и пытаются устроить для России долгосрочную научную блокаду, но им это не удается, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Что скрывать, наши противники, действительно, попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как она замысливалась нашими врагами", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев указал, что России в значительной степени удалось ослабить влияние санкций и продолжить свое развитие.