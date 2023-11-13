13 ноября, 13:02

На заседании Всемирного русского народного собора ожидают участия Путина

Мероприятие пройдет под председательством патриарха Кирилла, заявил замглавы ВРНС Константин Малофеев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) пройдет 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла и будет посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". В его работе ожидается участие президента РФ Владимира Путина, сообщил ТАСС заместитель главы ВРНС Константин Малофеев.

"28 ноября в Государственном Кремлевском дворце пройдет пленарное заседание. В этом заседании, которое возглавит лично глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мы ожидаем участие главы государства российского Владимира Путина. Это станет символом русской соборности, в основе которой всегда лежало симфоническое единство церкви и государства, а также единение верховной власти с народом", - сказал Малофеев.

Говоря о теме юбилейного собора, он пояснил, что в годы создания ВРНС его главной задачей было преодоление разделения начала 1990-х годов, которое едва не привело к распаду России и гражданской войне. С этой задачей собор, по словам Малофеева, успешно справился.

"Сегодня же перед нами стоят задачи русского будущего после нашей неизбежной победы. Будущего не только современной России, но и всего Русского мира, одного из ключевых центров справедливого многополярного мироустройства", - объяснил он.

В первый день работы ВРНС, 27 ноября, в храме Христа Спасителя пройдут секционные заседания по ряду направлений: идеологическому, экономическому, демографическому, образовательному, военному, молодежному, международному, благотворительному, по миграционной политике и градостроительному развитию, а также другим. Каждую секцию, рассказал собеседник агентства, возглавят ведущие эксперты, включая представителей Администрации президента РФ, министров, глав регионов, известных ученых, политических и общественных деятелей.

Как напомнил Малофеев, Всемирный русский народный собор был создан и впервые состоялся ровно 30 лет назад, в 1993 году. По его словам, к своему 30-летнему юбилею он подошел как "главная общественная организация русского народа". "На сегодняшний день ВРНС уже объединяет 84 региона страны, и в ближайшие недели будут созданы еще несколько наших региональных организаций", - добавил замглавы ВРНС.

Председателем Всемирного русского народного собора является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В него входят лидеры традиционных религий, общественники, деятели науки и культуры, представители властных структур. В 2005 году собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций (ООН), создано представительство ВРНС при ООН. Целью организации заявлено создание коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
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