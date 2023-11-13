Посол РФ заявил, что выборы в Ливии в этом году точно не состоятся

В настоящее время в стране существуют два правительства. Это утвержденный парламентом кабинет министров и Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой

МОСКВА, 13 ноября./ТАСС/. Парламентские и президентские выборы в Ливии точно не состоятся в этом году. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в эфире телеканала "Россия-24".

"Я с известной долей некатегоричности, присущей дипломатам, скажу, что точно не в этом году. То, что называют следующий год, - это да, мы слышим это. Как говорят, дай бог в следующем году, а там посмотрим", - сказал посол.

"Лучше подождать, последить, никаких прогнозов не делать, чтобы потом не говорить, что мы в этих прогнозах ошиблись. Все может быть", - добавил Аганин.

В начале июня в Бузнике комитет "6+6" согласовал основу для выборов в Национальное собрание Ливии, которое должно состоять из двух палат - Палаты представителей и Сената, а также для избрания главы государства. Было решено, что выборы должны состояться в течение 240 дней с момента издания законодательной основы. Кроме того, согласно принятому в Бузнике документу, в стране должно быть создано единое переходное правительство по организации и проведению всеобщих выборов. Однако действующее в настоящее время в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой не приняло эту идею и заявило, что будет исполнять свои обязанности до подведения итогов предстоящего плебисцита.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и ПНЕ во главе с Дбейбой в столице. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении мероприятий.