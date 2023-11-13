Кабулов не исключил проведение встречи по Афганистану под эгидой ООН в обозримом будущем

Как отметил спецпредставитель президента РФ, проведение такой встречи стало бы поводом, чтобы на полях "пообщаться с партнерами и единомышленниками"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проведение новой международной встречи спецпредставителей по Афганистану под эгидой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не исключено в обозримом будущем. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"У нас целый ряд вещей по Афганистану на широком международном уровне планируется. Мы и мои коллеги региональные тоже помнят о том, что генсекретарь ООН Гутерриш собирался собрать спецспредставителей, как это один раз уже было, помните, весной в Дохе, после представления некоего доклада его спецкоординатора", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, будут ли у РФ в ближайшей перспективе встречи по Афганистану.

"Насколько я вижу, такой доклад был как бы представлен, он распространен. Мы сейчас должны внимательно изучить, поскольку он [Гутерриш] говорил о том, что после изучения этого доклада всеми заинтересованными сторонами он хотел бы еще раз собраться где-то в каком-то месте, чтобы обменяться мнениями по его содержанию. С учетом вот этого мы не торопимся, сначала посмотрим, мы уже в принципе смотрим этот доклад, потом и, наверное, предложение из Нью-Йорка поступит", - добавил дипломат.

По словам Кабулова, проведение такой встречи стало бы поводом, чтобы на полях "пообщаться с партнерами и единомышленниками". "Кстати говоря, мы держим в уме, что, если такая широкая встреча состоится, это удобный повод для того, чтобы на полях, не только в рамках четверки [по Афганистану], но более шире пообщаться с партнерами и единомышленниками, конечно, в первую очередь", - отметил он.

В конференции по Афганистану, проведенной в Дохе по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 1-2 мая в 2023 года, приняли участие спецпредставители России, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Японии, а также Евросоюза и Организации исламского сотрудничества.