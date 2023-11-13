Кабулов сообщил об отсутствии подвижек в вопросе признания талибов со стороны РФ

Специальный представитель президента РФ по Афганистану рассказал, что эту ситуацию обсуждали много раз "на всех возможных уровнях"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подвижек в вопросе признания находящего у власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) со стороны России нет. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нет, подвижек нет. И много раз об этом говорили на всех возможных уровнях", - сказал он.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы члены движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.