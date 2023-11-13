13 ноября, 13:23

В МИД РФ заявили, что Москва и Вашингтон не поддерживают контакты по Афганистану

Спецпредставитель президента Замир Кабулов отмечал, что Россия продолжает проводить контакты с Ираном, Пакистаном и Китаем по афганской проблематике

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты Америки не поддерживают в текущий момент никакие контакты по афганской проблематике. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Нет, не поддерживает", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Кабулов заявил ТАСС о том, что РФ продолжит проводить контакты с Китаем, Ираном и Пакистаном по Афганистану.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство. На этом фоне многие страны отозвали своих послов из Афганистана. 

Теги:
АфганистанСШАРоссия
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