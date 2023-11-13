Посол РФ: министр культуры и парламентская делегация ПНЕ Ливии посетят Россию в ноябре

Айдар Аганин отметил, что российско-ливийский диалог в последние месяцы "наращивается и выходит на неплохой уровень"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр культуры и просвещения Ливии Мабрука Осман Оки и парламентская делегация Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии посетят Россию в ноябре. Об этом заявил посол РФ в Ливии Айдар Аганин в эфире телеканала "Россия-24".

"Завтра в Санкт-Петербург на международный культурный форум прибудет министр культуры правительства национального единства [Ливии]. Ожидаем к концу месяца парламентскую делегацию", - указал дипломат.

По словам Аганина, российско-ливийский диалог в последние месяцы "наращивается и выходит на неплохой уровень". "Поскольку Ливия вышла из гражданского противостояния, сохраняется раскол, но все сейчас варится в политической плоскости, и это не мешает развивать двусторонние связи", - отметил он.

Ранее Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом.