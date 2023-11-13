Россия представила в СПЧ ООН доклад о положении в области прав и свобод

В документе уделено внимание, в частности, международному сотрудничеству в области прав человека, обеспечению равенства и свободы от дискриминации, противодействию расизму и ксенофобии, защите социально уязвимых групп населения, отправлению правосудия, пенитенциарной системе, правам национальных меньшинств и коренных народов

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия представила на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве 4-й национальный доклад о выполнении обязательств в области прав и свобод. Возглавляющий российскую межведомственную делегацию статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов заявил на сессии, что Москва, несмотря на сложности, связанные, в частности, с санкционным давлением, продолжает суверенный курс на обеспечение своей безопасности и защиту прав граждан.

27-страничный российский доклад состоит из 3 разделов и 15 подразделов. Внимание в документе уделено, в частности, международному сотрудничеству в области прав человека, обеспечению равенства и свободы от дискриминации, противодействию расизму и ксенофобии, защите социально уязвимых групп населения, отправлению правосудия, пенитенциарной системе, правам национальных меньшинств и коренных народов. Как отметил Логинов, за время, прошедшее после представления Россией в СПЧ в мае 2018 года предыдущего национального доклада в рамках процедуры Универсального периодического обзора (УПО), "произошли значимые изменения в сфере укрепления и совершенствования национальных основ защиты прав человека". Россия рассматривает УПО "в качестве эффективного механизма для обмена позитивным опытом". Вместе с тем "для успеха подобного формата общение между странами должно носить деполитизированный характер и быть свободным от использования проблематики прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела государств", подчеркнул глава делегации.

Как отметил Логинов, подчеркивая успехи РФ на правозащитном поприще, "нельзя не упомянуть и о сложностях", с которыми пришлось столкнуться. "Проводимая Россией на основании статьи 51 Устава ООН специальная военная операция, беспрецедентное санкционное давление, неправомерные ограничения участия нашей страны на различных международных площадках, - все это поставило перед нами новые вызовы, в том числе в правозащитной сфере, - сказал глава делегации. - Но, несмотря на эти обстоятельства, Россия продолжила суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту прав своих граждан и обеспечение верховенства закона".

В состав делегации РФ, участвующей в 44-й сессии Рабочей группы СПЧ, входят представители Минюста, МИД, МВД, Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной службы исполнения наказаний, Генпрокуратуры и Центризбиркома. Принятие группой итогового документа по докладу России, содержащего рекомендации, запланировано на 17 ноября.

Периодический обзор

Универсальный периодический обзор - это механизм сбора информации по правам человека во всех 193 странах ООН. Он является постоянным напоминанием для государств о необходимости выполнения обязательств в этой сфере. В Рабочую группу СПЧ входят представители всех 47 стран, являющихся членами Совета. Все государства ООН периодически, примерно раз в пять лет, направляют в СПЧ доклады о соблюдении прав и свобод. Предыдущий доклад был представлен Россией в 2018 году. В нем содержалась информация о выполнении рекомендаций, которые были даны в рамках предшествовавшего обзора 2013 года, а также о новых мерах по поощрению и защите прав человека.

В апреле 2022 года Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. При этом Москва продолжает выполнять международные обязательства в правозащитной сфере.