Парламентарии Сарова окажут юридическую помощь коллегам из Энергодара

Также новому горсовету Энергодара предоставят необходимую информацию для осуществления местного самоуправления в соответствии с российским законодательством

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Городской совет Энергодара и городская дума Сарова договорились о сотрудничестве, парламентарии из Нижегородской области окажут запорожским коллегам юридическую и методическую помощь, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Делегация из Сарова прибыла в наш город для обмена опытом. Саров - один из атомградов, где расположен Российский федеральный ядерный центр. Представители городской думы готовы оказать юридическую и методическую помощь органам власти нашего города и предоставить необходимую информацию для осуществления местного самоуправления в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первое заседание нового горсовета Энергодара прошло в сентябре. "Задача уникальная - создать с нуля тот набор документов, по которому будет жить город. Мы с удовольствием готовы поделиться своим опытом", - приводятся в сообщении слова председателя городской думы Сарова Антона Ульянова.