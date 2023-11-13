Посол РФ заявил, что Россия будет рада увидеть Аргентину на саммите БРИКС в Казани

Дмитрий Феоктистов также выразил надежду на то, что "вне зависимости от того, кто станет следующим президентом страны, российско-аргентинские отношения продолжат развиваться в духе дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Россия будет рада увидеть новое руководство Аргентины на саммите БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Diario Popular.

"В следующем году Россия председательствует в БРИКС. Будем рады видеть Аргентину в качестве полноправного участника объединения и радушно приветствовать ее руководство на предстоящем в Казани в октябре 2024 года саммите", - написал он.

Дипломат отметил, что 19 ноября в Аргентине пройдут президентские выборы, и гражданам страны "предстоит сделать важный выбор, который определит вектор ее развития на ближайшие годы". "Надеюсь, что вне зависимости от того, кто станет следующим президентом страны, российско-аргентинские отношения продолжат развиваться в духе дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства", - добавил он.

По мнению Феоктистова, ожидаемое вступление Аргентины в БРИКС, о котором было объявлено в августе на саммите группы в ЮАР, должно придать новый импульс сотрудничеству между двумя странами. "Рассчитываем, что все вместе мы продолжим выступать своеобразным рупором развивающегося мира, защищать интересы конструктивно настроенного глобального большинства, вносить существенный вклад в становление более справедливой и представительной модели мироустройства", - написал он.

19 ноября в Аргентине пройдет второй тур президентских выборов, в который вышли министр экономики страны Серхио Масса и оппозиционный депутат Хавьер Милей. Советник Массы по вопросам внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС был бы большой ошибкой. Милей же отмечал, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.