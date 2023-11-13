Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля обеспечение безопасного выезда россиян из Газы

Михаил Богданов также затронул освобождение удерживаемых ХАМАС заложников ,в том числе имеющих российское гражданство

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с израильским послом в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан РФ из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, среди которых есть россияне.

"Была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников ,в том числе имеющих российское гражданство", - указали в МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе израильской стороны.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".