Постпред РФ в Вене назвал нулевыми перспективы участия Израиля в конференции ЗСОМУ

Однако Россия надеется, что израильское руководство присоединится к обсуждению этой темы после завершения острой фазы конфликта, отметил Михаил Ульянов

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Перспективы того, что Израиль в текущей ситуации начнет участие в диалоге о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ (ЗСОМУ) равны нулю, однако РФ надеется, что израильские власти присоединятся к обсуждению этой темы после завершения острой фазы конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на четвертой сессии Конференции ООН по ЗСОМУ на Ближнем Востоке.

"Что же касается необходимости участия в Конференции Израиля, то мы не строим иллюзий и понимаем, что сейчас перспективы этого практически сведены к нулю. Однако, Конференция ООН по ЗСОМУ - это долгосрочная и безопасная площадка для диалога, где интересы каждого надежно защищены правилом консенсуса. Это не изменится. И когда острая фаза конфликта пройдет, а рано или поздно это должно случиться, вопрос вновь приобретет свою актуальность, - сказал он. - И надеемся, что израильтяне пересмотрят свое отношение к процессу, который без сомнения соответствует интересам всех государств региона".

Ульянов указал на то, что участники Конференции ООН по ЗСОМУ, на которой Россия является наблюдателем, стоят перед выбором между началом работы над договором по этому вопросу без Израиля или пытаться искать пути вовлечения израильских властей в этот процесс. "Если участники Конференции пойдут по пути выработки Договора, то, наверное, было бы полезным как раз присмотреться к опыту "круглого стола" в том плане, как можно спокойно на экспертном уровне без политизации систематизировать основные параметры ядерных аспектов будущей ЗСОМУ, а также прощупать почву на предмет того, какие на этот счет приоритеты у самих государств", - отметил он.

В 1995 году на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, посвященной рассмотрению и продлению его действия, была принята резолюция, в которой содержался призыв к созданию на Ближнем Востоке поддающейся эффективному контролю зоны, свободной от оружия массового уничтожения - ядерного, химического и биологического - и систем его доставки.