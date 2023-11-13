МИД РФ заявил о желании США навязать СБ ООН решение о продолжении Израилем зачистки Газы

В ведомстве отметили, что Совет безопасности всемирной организации не может выполнить свой прямой мандат по поддержанию мира и безопасности в зоне палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа. Все призывы Вашингтона к паузам в зоне ближневосточного конфликта не обеспечены нужными механизмами и не приведут к остановке боевых действий, говорится в сообщении МИД РФ.

"США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию. Для отвода глаз допускается включение призыва к неким паузам, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга, а значит, не приведут к остановке боевых действий, - указали в министерстве. - На этом гуманитарные жесты США заканчиваются, уступая место отстаиванию агрессивных установок по борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праву на самооборону".

В результате, как указали в дипведомстве, несмотря на единодушные призывы представителей ООН к "немедленному гуманитарному прекращению огня", которое "положило бы конец этому бесчеловечному коллективному наказанию, страданиям детей, женщин и стариков", действия США на практике мешают реализации этих призывов. "Соответствующее решение призван принять СБ ООН в качестве главного органа по поддержанию международных мира и безопасности. Однако до сих пор Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции одной страны - США", - подчеркнули в российском МИД.