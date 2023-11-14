13 ноября, 21:10

МИД России: Запад "душит экономику" Сирии санкциями, продолжая расхищать ресурсы страны

В ведомстве отметили, что должное гуманитарное содействие республике не оказывается из-за хронического дефицита финансирования

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Незаконные санкции США и ЕС "душат экономику" Сирии, в то время как Вашингтон и его союзники продолжают участвовать в расхищении энергоресурсов и продовольствия страны. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"США и ЕС продолжают душить экономику САР незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров двойного назначения стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту. В то же время Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов", - указалив ведомстве.

Там отметили, что должное гуманитарное содействие САР не оказывается именно из-за хронического дефицита финансирования, спровоцированного тем, что западные доноры, несмотря на громкие заявления, не выполняют свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи. "Не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев, - добавили в МИД РФ. - Нынешний план ООН по гуманитарному реагированию, подготовленный еще до землетрясения 6 февраля, обеспечен менее чем на 30%".

Усилия Сирии

В дипведомстве обратили внимание, что 10 ноября представители правительства САР официально проинформировали руководство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) о своем решении продлить еще на три месяца, до 13 февраля 2024 года, разрешение на использование двух КПП на границе с Турцией - "Баб ас-Салям" и "Ар-Раи" - для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы.

"Сирийские власти инициативно и добровольно одобряют данную чрезвычайную меру в первую очередь для обеспечения оперативного и широкого доступа ко всем нуждающимся и пострадавшим в результате масштабного землетрясения 6 февраля, а также эффективного преодоления разрушительных последствий стихийного бедствия, - говорится в сообщении. - Тем не менее, несмотря на все усилия Дамаска, сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи, которая должна быть согласована с властями страны и соответствовать нормам международного гуманитарного права".

В этом контексте в МИД отметили полное отсутствие как внутреннего доступа из Дамаска во все части САР через линии соприкосновения, так и перспектив его налаживания. "Причина - противодействие в Идлибе боевиков признанной террористической СБ ООН группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других незаконных вооруженных формирований, действующих в северных районах Сирии", - указали там.

Таким образом, заключили в МИД, даже через открытые правительством САР погранпереходы доставка помощи осуществляется в ограниченном режиме. 

Теги:
СШАСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация