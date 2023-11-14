МИД России: Запад "душит экономику" Сирии санкциями, продолжая расхищать ресурсы страны

В ведомстве отметили, что должное гуманитарное содействие республике не оказывается из-за хронического дефицита финансирования

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Незаконные санкции США и ЕС "душат экономику" Сирии, в то время как Вашингтон и его союзники продолжают участвовать в расхищении энергоресурсов и продовольствия страны. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"США и ЕС продолжают душить экономику САР незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров двойного назначения стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту. В то же время Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов", - указалив ведомстве.

Там отметили, что должное гуманитарное содействие САР не оказывается именно из-за хронического дефицита финансирования, спровоцированного тем, что западные доноры, несмотря на громкие заявления, не выполняют свои обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи. "Не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев, - добавили в МИД РФ. - Нынешний план ООН по гуманитарному реагированию, подготовленный еще до землетрясения 6 февраля, обеспечен менее чем на 30%".

Усилия Сирии

В дипведомстве обратили внимание, что 10 ноября представители правительства САР официально проинформировали руководство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) о своем решении продлить еще на три месяца, до 13 февраля 2024 года, разрешение на использование двух КПП на границе с Турцией - "Баб ас-Салям" и "Ар-Раи" - для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы.

"Сирийские власти инициативно и добровольно одобряют данную чрезвычайную меру в первую очередь для обеспечения оперативного и широкого доступа ко всем нуждающимся и пострадавшим в результате масштабного землетрясения 6 февраля, а также эффективного преодоления разрушительных последствий стихийного бедствия, - говорится в сообщении. - Тем не менее, несмотря на все усилия Дамаска, сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи, которая должна быть согласована с властями страны и соответствовать нормам международного гуманитарного права".

В этом контексте в МИД отметили полное отсутствие как внутреннего доступа из Дамаска во все части САР через линии соприкосновения, так и перспектив его налаживания. "Причина - противодействие в Идлибе боевиков признанной террористической СБ ООН группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других незаконных вооруженных формирований, действующих в северных районах Сирии", - указали там.

Таким образом, заключили в МИД, даже через открытые правительством САР погранпереходы доставка помощи осуществляется в ограниченном режиме.