14 ноября, 00:25

В МИД заявили о выполнении Россией всего необходимого для участия в СМИД ОБСЕ

В ведомстве отметили, что обеспечить возможность участия всех делегаций на надлежащем уровне - обязанность организаторов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российская сторона выполнила все необходимые процедуры для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Северной Македонии. Обеспечить представленность всех делегаций на надлежащем уровне - обязанность организаторов, заявили газете "Коммерсантъ" в МИД РФ.

"В части, касающейся участия министра [иностранных дел РФ] Сергея Лаврова в СМИД и нашей реакции в случае его недопуска на предстоящее мероприятие, хотели бы отметить, что подготовка к СМИД в Скопье идет в обычном режиме. Все процедуры, необходимые для участия российских представителей, нами выполнены. Обеспечить возможность участия всех делегаций на надлежащем уровне - обязанность организаторов", - пояснили в ведомстве.

На прошлой неделе источник ТАСС в МИД РФ заявил в свою очередь, что, если Лавров не будет допущен на мероприятие в Скопье, "скептики получат железобетонный аргумент в пользу того, что ОБСЕ утратила смысл своего существования". В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовится к встрече. По его словам, Москва исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСеверная МакедонияРоссия
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