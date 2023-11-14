ВСУ за двое суток потеряли почти 30 бойцов в попытках вернуть позиции у Клещеевки

Как сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, российским силам удалось расширить серую зону в районе населенного пункта

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские войска за двое суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на артемовском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"В районе Клещеевки идут интенсивные бои. Противнику, по всей вероятности, поступила задача вернуть позиции, которые ВСУ оставили как по собственной инициативе, так и в результате зачисток. Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек", - сказал Гагин.

Он уточнил, что российским силам удалось расширить серую зону в районе населенного пункта.