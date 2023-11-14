14 ноября, 05:06
Военная операция на Украине

ВСУ за двое суток потеряли почти 30 бойцов в попытках вернуть позиции у Клещеевки

Как сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, российским силам удалось расширить серую зону в районе населенного пункта

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Украинские войска за двое суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на артемовском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"В районе Клещеевки идут интенсивные бои. Противнику, по всей вероятности, поступила задача вернуть позиции, которые ВСУ оставили как по собственной инициативе, так и в результате зачисток. Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек", - сказал Гагин.

Он уточнил, что российским силам удалось расширить серую зону в районе населенного пункта. 

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