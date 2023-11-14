14 ноября, 08:32
Международная выставка-форум "Россия"

Путин заявил, что России есть чем гордиться в разных сферах

© ТАСС/ Kremlin.ru

Многие из достижений представлены на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ, добавил президент

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. РФ есть чем гордиться в самых разных сферах, многие из достижений представлены на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ, заявил глава государства Владимир Путин в видеоприветствии участникам мероприятия "100 дней до Игр будущего".

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Он назвал символичным, что круглая дата до старта состязаний отмечается именно на площадке "России". "Нам действительно есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому - и проведение "Игр будущего", принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах", - сказал президент.

Путин пригласил всех к участию в этом мультиспортивном празднике в Казани. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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