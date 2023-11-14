Путин подписал закон, уточняющий положения о выборах президента России

Документ уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках, а также работу СМИ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий несколько положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он, в частности, уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Устанавливается, что ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством, и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах. Помимо этого, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Кроме того, согласно закону, на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора.

Другие новеллы

Документ также закрепляет запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, и разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. Ранее участковая избирательная комиссия регистрировала все поданные заявления непосредственно в день их подачи в спецреестре, который после голосования хранился вместе со списком избирателей.

Устанавливается также, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

Голосование за рубежом

Закон также определяет порядок проведения голосования на участках за рубежом. Так, начало, конец и продолжительность голосования, согласно документу, могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ

Помимо этого, в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.