Изменены сроки передачи в ЦИК предложений о выборах при военном положении

Теперь в случае с выборами в региональные органы власти интервал меняется до 95-105 дней, в местное самоуправление - до 85-95 дней

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который корректирует сроки передачи главами регионов, где действует военное положение, предложений в ЦИК о назначении выборов или референдума. Соответствующий документ опубликован.

Ранее в таких случаях губернатор должен был направить предложение в Центризбирком не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до голосования.

Теперь в случае с выборами в региональные органы власти интервал меняется до 95-105 дней, в местное самоуправление - до 85-95 дней. А предложение о проведении регионального референдума должно быть подано в течение пяти дней после признания вопроса соответствующим требованиям законодательства.

Кроме того, в документе на уровне рамочного регулирования дублируются и уточняются положения, связанные с назначением федеральных выборов на территориях, где введено военное положение. Решение об их проведении принимает ЦИК РФ по итогам консультаций с Минобороны России, ФСБ России и главой соответствующего региона.

Под федеральными выборами понимается голосование за президента и депутатов Госдумы. В случае введения военного положения на части территорий страны ЦИК после консультаций может принять решение о назначении там выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков) либо о невозможности их проведения.

Если при организации выборов есть угрозы жизни и здоровью граждан, голосование на соответствующей территории может не проводиться или быть приостановлено по решению ЦИК. О таких ситуациях Центризбирком должен незамедлительно проинформировать президента. Когда речь идет о выборах главы государства, также должен быть уведомлен Совет Федерации.

Участки в воинских частях и другие положения

Уточняются правила проведения голосования на участках за рубежом. Его начало, конец и продолжительность могут быть изменены по решению руководителя посольства (консульства), если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ.

Вводятся ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Делать такие кадры смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части. Другим законом аналогичные поправки вносятся в закон о выборах президента РФ.

Определяется, что на избирательном участке в воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, участковая комиссия формируется из числа находящихся там военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах ее расположения.

Уточняются и нормы о софинансировании федеральных выборов из региональных бюджетов. Закрепляются полномочия соответствующих избирательных комиссий по распределению и использованию средств на закупку товаров, работ, услуг. Такие закупки выводятся из-под сферы действия закона о контрактной системе.

Как отмечалось в заключениях комитетов СФ, реализация новых положений "позволит своевременно обеспечивать проведение избирательного процесса". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.