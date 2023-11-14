14 ноября, 08:58,
обновлено 14 ноября, 09:31

В МИД РФ прокомментировали возможный визит миссии Евросоюза в Киев в декабре

В ведомстве назвали это примером безответственной политики ЕC

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Возможный визит миссии Европейского союза (ЕС) в Киев в декабре является примером безответственной политики ЕC. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Я могу это охарактеризовать как еще один пример безответственной политики Евросоюза, который, к сожалению, симпатизируя нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым не достигая никаких целей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Галузин отметил, что подобная политика лишь продлевает "бессмысленную агонию этого режима" президента Украины Владимира Зеленского, затягивая конфликт и нагнетая напряженность в Восточной Европе и глобально.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия Евросоюза отправится в начале декабря в Киев для обсуждения военной помощи и возможных гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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