14 ноября, 09:15,
обновлено 14 ноября, 09:21

В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ

Саммит пройдет 23 ноября в Минске

МОСКВА 14 ноября. /ТАСС/. Кремль сожалеет о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - отметил представитель Кремля. 

Теги:
АрменияБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол Воваевич
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