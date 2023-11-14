В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ

Саммит пройдет 23 ноября в Минске

МОСКВА 14 ноября. /ТАСС/. Кремль сожалеет о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - отметил представитель Кремля.