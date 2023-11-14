14 ноября, 09:16,
обновлено 14 ноября, 09:43

Песков: выборы в Молдавии показали, что люди там хотят развития отношений с РФ

По словам пресс-секретаря президента, итоги выборов в Молдавии говорят о том, что среди политических сил людям больше импонируют сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Результаты муниципальных выборов в Молдавии лишний раз подтверждают, что многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду - ранее она обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики и заявила, что у Кишинева больше нет общих тем для обсуждения с Москвой.

"Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не ее партия получила победу, - заметил Песков. - В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали".

Итоги выборов в Молдавии говорят о том, что среди политических сил людям больше импонируют сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений, указал пресс-секретарь российского лидера. Он пояснил, что речь идет в том числе о нынешней линии Кишинева на свертывание какого-либо диалога с Москвой. 

Теги:
РоссияМолдавияПесков, Дмитрий СергеевичСанду, Майя
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