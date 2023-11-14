Источники заявили о возможном уходе замминистра транспорта РФ с поста до конца года

По их данным, кандидат на эту должность уже есть

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик может покинуть свой пост до конца года. Об этом ТАСС сообщили два источника в транспортной отрасли.

"Он может уйти [с поста замминистра транспорта] в декабре", - сказал источник ТАСС. При этом второй собеседник ТАСС подтвердил эту информацию, добавив, что кандидат на эту должность уже есть.

Игорь Чалик назначен на должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота".