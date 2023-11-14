Сальдо назвал проявлением демократии закон о выборах в регионах с военным положением

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, уточняющий несколько положений, касающихся процедуры выборов главы государства

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Поправки в закон о выборах президента России, позволяющие проводить голосование в регионах с военным положением, демонстрируют проявление демократии, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Для нас это означает, что в следующем году жители Херсонской области смогут принять участие в выборах главы государства. Это и есть настоящая демократия, когда власть защищает и обеспечивает конституционные права граждан, несмотря на возникающие трудности и проблемы", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что противоположная картина в странах, которые называют себя демократическими. "В действительности многие из них ищут любые поводы, чтобы отстранить людей от влияния на государственную жизнь: от манипуляций и подтасовок - до прямого запрета выборов", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий несколько положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе на уровне рамочного регулирования дублируются и уточняются положения, связанные с назначением федеральных выборов на территориях, где введено военное положение. Решение об их проведении принимает ЦИК РФ по итогам консультаций с Минобороны России, ФСБ России и главой соответствующего региона.

В случае введения военного положения на части территорий страны ЦИК после консультаций может принять решение о назначении там выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков) либо о невозможности их проведения.