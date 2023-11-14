14 ноября, 11:53,
обновлено 14 ноября, 12:26
Военная операция на Украине

Посол РФ: Россия не получала сигналов от ФРГ по возможному разговору Путина и Шольца

По словам Сергея Нечаева, "как правило, соответствующие намерения не анонсируются публично"

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Российская сторона пока не получала от германской стороны сигналов о возможной организации телефонного разговора лидеров обеих стран. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, комментируя слова канцлера Олафа Шольца о готовности продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по украинским делам.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Как правило, соответствующие намерения не анонсируются публично", - отметил дипломат. "Германской стороне известно, по каким каналам согласовывается возможность организации телефонных разговоров лидеров наших стран. Мы таких сигналов пока не получали", - сообщил Нечаев.

Российский посол напомнил, что в принципиальном плане Путин "неоднократно давал понять, что мы не уходим от диалога". "Другой вопрос - его содержательное наполнение", - отметил Нечаев.

"Нынешний контекст таков, что условием начала переговоров по Украине германская сторона видит вывод российских войск, дорожной картой - так называемую формулу мира Зеленского, хорошо зная к тому же, что последний запретил самому себе вести переговоры с Москвой", - указал посол. "Вклад" Берлина в этот процесс заключается в последовательном накачивании киевского режима вооружениями и военной техникой по принципу "столько, сколько потребуется", - констатировал Нечаев, напомнив, что на днях в ФРГ анонсировали удвоение бюджетных средств, которые будут выделены Германией на военную поддержку Украины в 2024 году - до €8 млрд. "При этом ФРГ и так является основным донором Киева после США", - заметил российский дипломат.

12 ноября во время мероприятия в городе Хайльбронн Шольц заявил о необходимости продолжения диалога с Путиным.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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