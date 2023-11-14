14 ноября, 11:57,
обновлено 14 ноября, 12:44

МИД РФ выразил обеспокоенность фрагментацией международного сотрудничества в Арктике

Как заявил посол по особым поручениям ведомства Николай Корчунов, речь идет в том числе об ослаблении Арктического совета как ключевого формата многостороннего международного сотрудничества

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия выражает обеспокоенность в связи с фрагментацией международного сотрудничества в Арктике и ослаблением Арктического совета. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов.

"Обеспокоены мы и фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе и ослаблением Арктического совета как такого ключевого формата многостороннего международного сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм.

Кроме того, дипломат обратил внимание на появление "тенденции политизации международно-научной кооперации, что привело к нарушению наработанных связей между исследовательскими и образовательными организациями Арктического региона". При этом Корчунов отметил, что сейчас "все арктические и ведущие неарктические государства, включая Индию, Китай, признают тем не менее важность сохранения Арктики в качестве мира и устойчивого развития".

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, на текущий момент "Арктический совет работает на <...> самых низких оборотах". "Получится ли их поднять, повысить КПД этой организации, зависит прежде всего от наших партнеров", - заключил дипломат.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ. 

Теги:
Россия
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