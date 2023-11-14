Эксперт: Молдавию ждут потрясения, если Санду лишит нелояльную часть населения помощи ЕС

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что проблемой молдавского лидера стало то, что "она имеет суперполномочия", но при этом видит, что люди не хотят за нее голосовать

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Молдавию ждут социальные потрясения, если президент Майя Санду действительно исполнит свою угрозу и лишит средств от Европейского союза населенные пункты, не голосовавшие за правящую партию на выборах 5 ноября. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

По мнению эксперта, проблемой Санду стало то, что "она имеет суперполномочия", но при этом видит, что люди не хотят за нее голосовать. "Она понимает, что скоро потеряет власть, но не может на это реагировать в стиле компромисса, пытаясь задобрить недовольных. Она находится в состоянии истерики и эту истерику проецирует на общество", - отметил он.

"Если ее смогут переубедить ее соратники, потому что для них это [лишение населенных пунктов финансов] будет катастрофой, то она это не сделает. Если не смогут убедить, то в таком случае можно ждать социальных потрясений в Молдавии", - указал Офицеров-Бельский, добавив, что переубедить ее будет сложно.

Между тем, по мнению эксперта, некие потрясения Молдавии нужны, чтобы сбросить эту власть, "отказаться от столь некомпетентных людей, которые сейчас Молдавией пытаются управлять". "Многие иллюзии уже исчезли у молдаван, и многим иллюзиям еще предстоит исчезнуть", - заключил он.

Итоги правящей партии на выборах

Выборы в местные органы власти прошли в Молдавии 5 ноября. Как показали представленные ЦИК итоги первого тура выборов, правящая партия потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году. Из 36 городов и районов страны ее представители выиграли выборы мэров только в шести, проиграв в Кишиневе и еще трех крупнейших городах - Бельцах, Оргееве и Кагуле.

Правящая Партия действия и солидарности не смогла ни в одном из районных советов получить большинство и будет вынуждена создавать коалиции. Хотя эта кампания была достаточно сложной для оппозиции, так как в избирательный период в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли ей площадку, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти. Санду 14 ноября заявила, что населенные пункты страны, не проголосовавшие за кандидатов проевропейских партий на прошедших 5 ноября выборах в местные органы власти, не получат средств из кредитов и грантов, которые предоставляет республике Европейский союз.