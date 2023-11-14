Путин по случаю 30-летия ЦИК вручит госнаграды представителям комиссий

Церемония состоится 15 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по случаю 30-летию образования Центральной избирательной комиссии РФ вручит 15 ноября государственные награды ее сотрудникам, сообщила пресс-служба Кремля.

"15 ноября Владимир Путин по случаю 30-летия избирательной системы России вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Современная избирательная система РФ ведет свою историю с 24 сентября 1993 года, когда был подписан указ президента о формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную думу. После парламентских выборов того же года эта структура была переформатирована в постоянно действующую, независимую от других государственных органов Центральную избирательную комиссию РФ.