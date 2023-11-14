Врио председателя правительства Самарской области ушел с поста по состоянию здоровья

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что решение покинуть пост Виктор Кудряшов принял месяц назад

ТАСС, 14 ноября. Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Виктор Кудряшов принял решение покинуть пост первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Причиной стало состояние здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что решение об уходе Кудряшов принял месяц назад. "Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба Кудряшова.

Виктор Кудряшов перешел на работу в областное правительство в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2017 году его назначили временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона, а в 2018 году - первым заместителем председателя правительства Самарской области. В 2019 году Виктор Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области.

В конце сентября по итогам выборов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вступил в должность. Кудряшов работал в статусе врио председателя правительства.