Эксперт считает, что Кэмерону не удастся "войти в одну и ту же реку" в отношениях с РФ

Его опыт по нормализации двусторонних связей на посту премьер-министра не позволит переломить текущий антироссийский консенсус в Лондоне, заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не сможет "войти в одну и ту же реку" в отношениях с РФ, его опыт по нормализации двусторонних связей на посту премьер-министра не позволит переломить текущий антироссийский консенсус в Лондоне. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Она напомнила, что Кэмерон стал премьер-министром Великобритании в 2010 году после того как в 2007-м в связи с делом о смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко лейбористское правительство экс-премьера страны Гордона Брауна заморозило отношения с Россией. Ананьева обратила внимание, что тогда Кэмерон и экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг в диалоге с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым "очень много работали над тем, чтобы перевернуть эту страницу и наладить отношения".

"Кэмерон в 2011 году даже совершил визит в Москву. И было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области модернизации, - продолжила Ананьева. - Затем отношения несколько обострились, поскольку Кэмерон пытался играть роль посредника между Вашингтоном и Москвой, но у него это не получилось. В 2014 году, уже после присоединения Крыма, отношения снова испортились и с тех пор шли по нисходящей".

"В Британии установился антироссийский консенсус. И в отношении Украины, и в отношении России политика Великобритании будет зависеть не от персоны Кэмерона, а от общей ситуации. В частности, от решений премьер-министра Риши Сунака, влияния США и положения на Украине на земле", - указала эксперт. "Так что ситуация меняется, и дважды войти в одну и ту же реку невозможно", - добавила Ананьева.

По ее словам, в контексте британской политической традиции, было бы неверно "персонифицировать" процесс принятия решений в Лондоне. "Так что рассуждать о том, что Кэмерон после своего прихода может сразу с кем-то наладить связи, будет неверно", - сказала аналитик, комментируя значимость контактов Кэмерона, наработанных во время его работы на посту премьер-министра, который политик занимал с 2010 по 2016 год.

О назначении

В понедельник утром стало известно, что Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис. Должность руководителя МИД в свою очередь занял бывший премьер Дэвид Кэмерон.