14 ноября, 14:23

Эксперт: Армения в ситуации с ОДКБ делает из РФ громоотвод после событий в Карабахе

Ереван фактически покидает интеграционные структуры постсоветского пространства, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Армения де-факто покидает интеграционные структуры постсоветского пространства, а ее власти пытаются таким образом переложить ответственность за ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на Россию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков, комментируя отказ премьера Армении Никола Пашиняна участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не стал принимать участие во встрече секретарей Совбезов стран - участниц СНГ, прошедшей 8 ноября в Москве, а Пашинян отказался приезжать на саммит глав СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке.

"Все очень просто. Происходит де-факто, поскольку де-юре эта ситуация еще не началась, выход Армении из постсоветских интеграционных структур. Пашиняну сейчас нужен своеобразный громоотвод после катастрофы Карабаха. И он хочет видеть этот громоотвод в лице России", - сказал Новиков.

О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ в Минске сам Пашинян предупредил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение. Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии.

В конце сентября в Ереване началась новая волна протестов на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В Баку 19 сентября объявили о начале военной операции. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Оппозиция обвинила руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем. Глава армянского кабмина, а также другие высокопоставленные представители Армении неоднократно заявляли, что признают Нагорный Карабах в составе Азербайджана. 

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