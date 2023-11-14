В постпредстве РФ при ООН заявили, что США цинично используют санкции в отношении Йемена

Они нужны Вашингтону для достижения своих узкокорыстных целей вместо продвижения мира в этой стране, отментил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты цинично используют международные санкции в отношении Йемена для достижения своих узкокорыстных целей вместо продвижения мира в этой стране. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее во вторник Совет Безопасности ООН единогласно продлил санкции в отношении Йемена на один год. Вместе с тем Полянский после голосования указал, что "комплекс санкционных решений совета по этой стране все чаще вступает в противоречие с развитием позитивных политических процессов вокруг нее, ведущих в долгосрочной перспективе не только к прекращению кровопролития в самом Йемене, но и к общей стабилизации отношений между ключевыми государствами в регионе". "На этом фоне особо циничными выглядят действия США, в частности попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от продвижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач, - отметил он. - К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была перенаправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима".

"Мы уже много раз объясняли, почему такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций Совета Безопасности по Йемену, включая резолюцию 2216, но и с нормами международного права. Провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия", - резюмировал Полянский.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 2 октября Киев получил от Вашингтона 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. Утверждается, что данные боеприпасы были конфискованы в декабре 2022 года с судна, которое перевозило боеприпасы, направленное Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Йемен.