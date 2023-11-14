В Херсонской области создали группу по земельно-имущественным вопросам

Как уточнил сенатор от региона Игорь Кастюкевич, ее деятельность будет, в частности, нацелена на особенности поддержки и работы с учетом статуса особой экономической зоны

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Рабочую группу по урегулированию земельно-имущественных вопросов создали в Херсонской области на площадке партии "Единая Россия". Об этом сообщил сенатор от региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

"В Херсонской области на площадке "Единой России" создана рабочая группа по вопросам землеустройства и имущественных отношений", - написал он в своем Telegram-канале.

Кастюкевич отметил, что группа акцентирует внимание на особенности поддержки и работы с учетом статуса особой экономической зоны. "Привлечения инвестиций плотно увязано с вопросами земельных отношений и недвижимости. Объединяем усилия в целях развития региона и улучшения жизни граждан", - добавил он.

По его мнению, главная задача для участников рабочей группы - определить перечень действующих документов и тех, которые требуют корректировок и приведения в соответствие с законодательством России, например, в регионе необходим закон об особенностях регулирования земельно - имущественных отношений.

Кастюкевич уточнил, что совещания будут еженедельными, потому что сложных тем и вопросов очень много. "Статус особой экономической зоны Херсонской области также нуждается в подкреплении законодательными инициативами в целях привлечения инвесторов в регион. Кроме того, у жителей тоже немало вопросов, которые касаются имущественно-земельных отношений. В частности, возникают сложности при реализации жилищного сертификата, потому что не все продавцы внесли свое имущество в базу Росреестра", - пояснил он.

Участники группы планируют периодически устраивать дни юридических консультаций для жителей региона.