Медведев встретился с кандидатами в главы шести реготделений "Единой России"

Во встрече также принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак провели встречу с кандидатами на посты руководителей шести региональных отделений партии, с которыми обсудили в том числе подготовку к предстоящим в марте президентским выборам.

Как сообщил Турчак в Telegram-канале, кандидатами стали: в Красноярском крае - губернатор Михаил Котюков, в Чукотском автономном округе - глава региона Владислав Кузнецов, в Пермском крае - губернатор Дмитрий Махонин, в Омской области - губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области - министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае - начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

"Сегодня с кандидатами в секретари региональных отделений встретились вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым. Обсудили задачи, которые стоят перед реготделениями партии. Прежде всего, это поддержка участников спецоперации и их семей, помощь фронту. Выполнение народной программы - наших обязательств перед избирателями. И, конечно, подготовка к президентским выборам", - написал Турчак.

Медведев на встрече с кандидатами отметил, что "некоторые кандидаты на должности секретарей возглавляют регионы и несут всю полноту ответственности за них". "Это предопределяет то, что вам было предложено возглавить отделения "Единой России". Другие присутствующие коллеги тоже многое сделали и, надеюсь, будут обладать необходимым авторитетом. Вы так или иначе являетесь носителями публичных властных или административно-хозяйственных полномочий, и это не просто добавка какая-то, как иногда трактуется в различных источниках, это самостоятельная работа", - сказал Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

Во вторник решением президиума генсовета партии все кандидаты назначены временно исполняющими обязанности глав реготделений. Как отметил Турчак, до конца ноября в регионах пройдут конференции, на которых кандидатуры новых секретарей должны быть утверждены. "Уверен, наши коллеги в реготделениях их поддержат", - написал он.