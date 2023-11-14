Посол РФ: появление российского храма на родине Будды в Непале поможет развитию туризма

Торжественная церемония закладки первого камня в основание храма состоялась 12 ноября, а само строительство началось 14 ноября, рассказал Алексей Новиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Появление к 2025 году российского буддийского храма в Лумбини - на родине Будды в Непале - будет способствовать развитию туристических и общественных связей между двумя странами. Об этом сказал корреспонденту ТАСС посол РФ в этом гималайском государстве Алексей Новиков, комментируя начало строительства храма в месте, священном для буддистов всего мира.

"Сооружение российского храма в Лумбини, где уже расположены храмы буддийских общин многих государств, несомненно очень важно для тех, кто исповедует буддизм в нашей стране. Мы ожидаем рост туристического потока. Также этот храм важен для дальнейшего развития общественных связей между нашими странами", - сказал посол.

Новиков указал, что торжественная церемония закладки первого камня в основание храма состоялась 12 ноября, а само строительство началось 14 ноября. "В воскресенье мне довелось участвовать в исторической церемонии закладки первого камня монастыря на выделенном России участке в саду Лумбини. А уже во вторник там появилась строительная техника и работы начались", - отметил глава российского дипломатического представительства.

В церемонии приняли участие ректор Буддийского института Лумбини, представители российского Общества сотрудничества и дружбы с Непалом, непальского Фонда развития Лумбини и других буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и Непала. Торжественный обряд на стройплощадке провел настоятель исторического монастыря (дацана) "Гунзэчойнэй" в Санкт-Петербурге Дид Хамбо Лама Буда Бадмаев.

"Строительство, начавшееся сегодня, должно завершиться за два года - в 2025 году. По завершении строительства служение в храме будут проводить буддийские монахи традиционной сангхи России и других российских буддийских организаций", - добавил посол РФ.

Лумбини - поселение на юге Непала, где, согласно традиции, родился царевич Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, вошедший в историю как Будда. Здесь расположены различные буддийские храмы, как старинные, так и современные, заложенные буддийскими общинами из разных стран мира.