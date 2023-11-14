14 ноября, 17:31

Посол РФ в Сербии: Европа продолжает переписывать историю, ведя "войну с памятниками"

Французские и немецкие дипломаты заменили памятник сербским воинам в Косове и Метохии на мемориал, посвященный "французским военным, погибшим в Косово"

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Действия французских и немецких дипломатов по замене памятника сербским воинам в Косове и Метохии на мемориал, посвященный "французским военным, погибшим в Косово", свидетельствует о продолжении курса Запада на переписывание истории путем повсеместной "войны с памятниками". Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Поражает циничное, безнравственное и противоправное решение т.н. "послов" Франции и ФРГ в сербском крае Косово и Метохия самовольно перенести расположенный на приштинском кладбище памятник сербским воинам, павшим в годы Балканских войн и Первой мировой войны (тот якобы ранее "неоднозначно воспринимался" в косовоалбанских СМИ), и заменить его мемориалом, посвященным "французским военным, погибшим в Косове". Усугубляет ситуацию то, что вместо принесения официальных извинений и возвращения надгробия на первоначальное место, "дипломаты" продолжают высокомерно настаивать на своей "правоте", - приводит слова Боцан-Харченко пресс-служба российского диппредставительства. - Такое презрение Берлина и Парижа к памяти о ратной славе сербского воинства, к величайшей жертве, принесенной сербскими союзниками на алтарь победы стран Антанты (война 1914-1918 гг. унесла жизни более 1,2 млн сербов, что составляло около трети населения страны!), недвусмысленно подтверждает извечную сербофобскую заряженность Запада".

"Эта постыдная акция всецело вписывается в курс Запада на переиначивание исторической правды и повсеместную "войну с памятниками", которая давно ведется и против России, - подчеркнул российский дипломат. - Посольство России в Белграде выражает солидарность с руководством Сербии и Сербской православной церковью, которые предпринимают усилия по незамедлительному восстановлению приштинского мемориала в его прежнем виде".

Боцан-Харченко отдельно указал на то, что данный инцидент является очередным примером лицемерных и деструктивных действий представителей Запада в косовском урегулировании, когда "откровенно антисербские предложения "европосредников" подаются как "компромисс" между Белградом и Приштиной, а последняя фактически получает от своих западных покровителей карт-бланш на усиление полицейского террора над сербским населением северных муниципалитетов края".

Президент Сербии Александар Вучич ранее подчеркивал, что западные страны начали понимать, что власти непризнанного Косова не заинтересованы в нормализации отношений с Белградом и не будут выполнять свои обязательства. 

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