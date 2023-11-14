14 ноября, 19:24,
обновлено 14 ноября, 19:46
Палестино-израильский конфликт

Путин и лидер Египта выступили за скорейшее освобождение заложников в Газе

Стороны также отметили важность беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре подчеркнули, что стороны палестино-израильского конфликта должны как можно скорее прекратить кровопролитие и освободить заложников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, выразив глубокую обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в секторе Газа, "включая тысячи детей и женщин".

"Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - говорится в сообщении.

Путин также поблагодарил президента Египта "за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа".

Президенты также подтвердили, что Москва и Каир выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания суверенного Палестинского государства.

По итогам разговора лидеры стран условились оставаться в контакте. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-
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