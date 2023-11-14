Пушилин заявил, что взаимодействие ДНР и Крыма налажено по всем направлениям

По мнению главы Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской области стоит руководствоваться опытом Крыма в плане развития и укрепления законодательства

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество ДНР и Крыма налажено на всех уровнях, написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что во вторник состоялась встреча с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым, председателем Народного Совета ДНР Артемом Жогой, представителями Крыма, Запорожской и Херсонской областей. На ней обсуждались проблемы и перспективы интеграции новых субъектов в правовое поле России.

"На протяжении многих лет нам помогал Крым. Мы сотрудничали, когда республика еще была не признана, вбирали опыт крымчан. Сейчас между республиками налажены торговые связи, сотрудничество между предприятиями, на полках наших магазинов лежат крымские товары. Налажено взаимодействие на всех уровнях", - отметил Пушилин.

По его мнению, Запорожской и Херсонской области стоит руководствоваться опытом Крыма в плане развития и укрепления законодательства. "Еще более важным считаю емко рассматривать взаимосвязь всех пяти регионов - Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы все - ближайшие соседи. И все качественные изменения, которые происходят у нас, положительно отразятся на всех регионах. Это касается и транспортного сообщения, и дорог, и развития экономики. Но здесь предстоит серьезно поработать, и в части законодательства в том числе. Уверен, что справимся", - подчеркнул Пушилин.