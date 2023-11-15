14 ноября, 21:03

Путин встретится с представителями избиркомов

Глава государства вручит государственные награды по случаю 30-летия создания Центризбиркома

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с представителям избирательных комиссий и вручит им государственные награды по случаю 30-летия создания Центризбиркома.

На мероприятие приглашены члены ЦИК и руководители региональных избиркомов.

В сентябре в поздравлении с юбилеем ведомства глава государства отмечал, что за 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, она "постоянно совершенствуется, в ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики, гармонично сочетаются традиции и новаторство".

Президент указывал, система выборов в РФ "по праву считается одной из лучших в мире", поскольку базируется на прозрачных и понятных процедурах, на четком соблюдении норм законодательства и на защите суверенитета России.

Путин обращал внимание, что в России "именно народ - источник власти", определяющий путь развития страны. И, по его оценке, огромная заслуга Центризбиркома состоит в том, что он реализует важнейшее конституционное право граждан - "избирать и быть избранным".

Встречи с представителями ЦИК

В прошлый раз встречу с представителями избиркомов президент проводил в конце октября 2018 года. Она была посвящена 25-летию избирательной системы. Тогда глава государства поздравил членов ЦИК и руководителей региональных комиссий, поблагодарил их за работу, а также обсудил с ними предложения по улучшению выборных процедур.

При этом с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой Путин проводит встречи ежегодно. На них, в частности, обсуждается подготовка к выборам разного уровня или подводятся их итоги. Звучат в повестке и другие актуальные вопросы.

В 2018 году Путин также отдельно встретился с Памфиловой после своего избрания на пост главы государства. Согласно действующему законодательству, следующие выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение об их дате примет Совет Федерации в декабре 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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