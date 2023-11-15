Небензя отметил большой вклад России в подготовку полицейских - миротворцев ООН

Постпред РФ при организации отметил, что с 2000 года в стране прошли обучение сотни сотрудников из более чем 50 стран мира

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия ООН по повышению уровня подготовки полицейских-миротворцев и активно вносит свой вклад в этой сфере. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу миротворческих операций полицейских ООН.

"Мы поддерживаем проводящуюся Секретариатом ООН работу, двустороннее межгосударственное сотрудничество, а также деятельность многих региональных организаций, в первую очередь Афросоюза, по повышению уровня подготовки полицейских-миротворцев, - сказал он. - Россия активно вносит вклад в это общее дело. С 2000 года во Всероссийском центре подготовки миротворцев Министерства внутренних дел России в Домодедово прошли обучение на сертифицированных ООН курсах сотни иностранных полицейских-миротворцев, включая командиров, из более чем 50 стран мира, в основном африканских".

Небензя отметил, что "сотни "голубых беретов" из России также внесли свой вклад в поддержание мира и безопасности по всему миру. Сейчас российские офицеры полиции, из них более трети - женщины, служат в пяти миссиях ООН". "Среди них специалисты в области криминалистической экспертизы, расследования преступлений и административной деятельности, обеспечения общественного порядка. Мы готовы и далее вносить вклад в работу полицейских-миротворцев", - резюмировал глава российского диппредставительства.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что в условиях повышенной геополитической напряженности и большого числа конфликтов по всему миру миротворцы могут поддерживать режимы прекращения огня и выступать посредниками в урегулировании локальных конфликтов. "Однако главной целью миротворчества ООН является достижение долгосрочных политических решений для конфликтов. Без сплоченной политической поддержки стран - членов ООН и, в частности, Совета Безопасности там, где развернуты наши миссии, мы только можем сдерживать конфликты, нежели разрешать их", - отметил Лакруа.