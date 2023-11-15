15 ноября, 06:21

Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием со дня образования

Президент отметил важность и востребованность слаженной работы службы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования и отметил востребованность слаженной работы ведомства в текущих условиях.

"Сегодня ваша компетентная, ответственная, слаженная работа особенно востребована", - говорится в поздравлении главы государства сотрудникам и ветеранам Роскомнадзора, опубликованном на сайте Кремля.

Президент обратил внимание на то, что "ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы". "В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения и образования", - добавил он.

Кроме того, под особым контролем работников Роскомнадзора, как указал Путин, должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть российское общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.

Глава государства подчеркнул, что в центре внимания ведомства всегда находятся ключевые вопросы информационного суверенитета России, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных граждан. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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