15 ноября, 07:44,
обновлено 15 ноября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ заявил, что ожидается выход порядка 100 россиян через КПП "Рафах" 15 ноября

Анатолий Викторов сообщил, что Россия признательна израильским, палестинским и египетским коллегам за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Эвакуация порядка 100 российских граждан через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа ожидается в среду. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю информацию. Там около 100 человек должны сегодня, по крайней мере, заявлены на выход. Надеюсь, что так оно и произойдет", - сказал Викторов.

Дипломат также подчеркнул, что Россия согласовала "со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа". "Правда, там еще до 200 граждан Палестины - это члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти", - добавил он.

Викторов в этой связи отметил, что РФ рассчитывает на завершение эвакуационных мероприятий "в ближайшие дни". "Тем более обстановка там все-таки усложняется, мы это видим. Там идут сообщения о том, что из-за недостатка топлива прекратят работать все службы, больницы и так далее. Отключение интернета возможно буквально завтра-послезавтра, когда мы можем и связь потерять с нашими гражданами. Все это мы принимаем во внимание и усиливаем наши действия", - констатировал посол.

"Кстати говоря, указания президента [России Владимира Путина] соответствующие выполняются благодаря совместным усилиям всех очень многих наших российских ведомств и министерств", - отметил Викторов.

Он сообщил, что Россия признательна израильским, палестинским и египетским коллегам за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа. "Мы очень положительно оцениваем тот факт, что наконец-то мы начали операцию по вывозу российских граждан и членов их семей из подвергающегося обстрелам сектора Газа. Мы, кстати говоря, признательны израильским коллегам и палестинским, египетским, дипломаты из Катара были вовлечены. Общими усилиями этот процесс удалось наладить", - сказал он.

Ранее в среду руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко сообщил журналистам, что третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах".

Эвакуация граждан РФ

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация