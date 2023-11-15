Посол РФ заявил, что ожидается выход порядка 100 россиян через КПП "Рафах" 15 ноября

Анатолий Викторов сообщил, что Россия признательна израильским, палестинским и египетским коллегам за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Эвакуация порядка 100 российских граждан через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа ожидается в среду. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю информацию. Там около 100 человек должны сегодня, по крайней мере, заявлены на выход. Надеюсь, что так оно и произойдет", - сказал Викторов.

Дипломат также подчеркнул, что Россия согласовала "со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа". "Правда, там еще до 200 граждан Палестины - это члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти", - добавил он.

Викторов в этой связи отметил, что РФ рассчитывает на завершение эвакуационных мероприятий "в ближайшие дни". "Тем более обстановка там все-таки усложняется, мы это видим. Там идут сообщения о том, что из-за недостатка топлива прекратят работать все службы, больницы и так далее. Отключение интернета возможно буквально завтра-послезавтра, когда мы можем и связь потерять с нашими гражданами. Все это мы принимаем во внимание и усиливаем наши действия", - констатировал посол.

"Кстати говоря, указания президента [России Владимира Путина] соответствующие выполняются благодаря совместным усилиям всех очень многих наших российских ведомств и министерств", - отметил Викторов.

Он сообщил, что Россия признательна израильским, палестинским и египетским коллегам за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа. "Мы очень положительно оцениваем тот факт, что наконец-то мы начали операцию по вывозу российских граждан и членов их семей из подвергающегося обстрелам сектора Газа. Мы, кстати говоря, признательны израильским коллегам и палестинским, египетским, дипломаты из Катара были вовлечены. Общими усилиями этот процесс удалось наладить", - сказал он.

Ранее в среду руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко сообщил журналистам, что третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах".

Эвакуация граждан РФ

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.