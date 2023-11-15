РФ намерена отстаивать интересы россиян при договоренностях по заложникам ХАМАС

Анатолий Викторов отметил, что сейчас наблюдается много сообщений о параметрах возможных договоренностей, но главное, чтобы эти контакты шли в правильном направлении

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская сторона будет настаивать на том, чтобы интересы граждан РФ были учтены при возможных договоренностях по освобождению заложников ХАМАС. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем настаивать на том, чтобы интересы наших граждан тоже были учтены при возможных договоренностях", - указал дипломат, комментируя перспективы достижения возможных договоренностей Израиля и ХАМАС по заложникам.

Он отметил, что сейчас наблюдается много сообщений о параметрах возможных договоренностей, но главное, чтобы эти контакты шли в правильном направлении. "Мы, как и большинство стран мира, выступаем за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе лиц. Но там есть свои особенности", - добавил Викторов.

По словам посла, для России важно, чтобы в результате любого формата договоренностей "российских граждан там не забыли", поскольку "есть некоторые сведения о том, что среди удерживаемых лиц могут быть российские граждане". "Есть там и ребенок. Она не гражданка России, но дочь граждан России, и об этом знают хорошо и в министерстве иностранных дел Израиля и в других ведомствах", - добавил он, уточнив, что российская сторона готова работать и над такими случаями.

Ранее израильская гостелерадиокомпаня Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС изучают предложенный в ходе переговоров вариант обмена заложниками по формуле "дети на детей". Соответствующее предложение поступило во время переговоров при посредничестве Катара и США. Источники утверждают, что оно предусматривает освобождение удерживаемых в секторе Газа израильских детей в обмен на палестинских детей, которые находятся в заключении в Израиле. По данным Kan, переговоры все еще продолжаются, окончательного соглашения пока нет.