15 ноября, 07:53

Матвиенко примет участие в осенней сессии МПА СНГ в Бишкеке

Запланировано выступление спикера СФ на международных конференциях, посвященных 85-летию парламента Киргизии и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко примет участие в мероприятиях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Бишкеке с 15 по 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

"Делегация СФ во главе с председателем Совета Федерации, председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко посетит с рабочим визитом Киргизскую Республику для участия в мероприятиях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. В Бишкеке пройдет заседание Совета МПА СНГ и пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.

Кроме того, сенаторы примут участие в работе постоянных комиссий ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Запланировано выступление Матвиенко на международных конференциях, посвященных 85-летию парламента Киргизии и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.

"На полях сессии запланированы двусторонние встречи председателя СФ с зарубежными коллегами", - добавили в пресс-службе.

В состав делегации Совета Федерации вошли вице-спикер СФ Константин Косачев, глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, его первый заместитель Владимир Джабаров, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, глава комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаКиргизияРоссия
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