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обновлено 15 ноября, 08:16
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ: выход россиян из Газы через КПП "Рафах" находится под угрозой

Анатолий Викторов уточнил, что это связано с возможным обострением обстановки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Москва обеспокоена тем, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки.

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Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы сейчас осуществляем эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора [Газа] пограничный переход (КПП "Рафах" - прим. ТАСС). Последние дни там не было больших инцидентов, но тем не менее постоянно под угрозой обострение ситуации, проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим", - сказал дипломат.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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